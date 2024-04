Napoli, sosta selvaggia a Port'Alba. Auto tra pedoni e tavolini. Borrelli: un oltraggio

Le immagini girate da un residente e inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, impegnato nella campagna di sensibilizzazione per il recupero e la salvaguardia di via Port’Alba, denunciano un assoluto stato di anarchia. L’antica Porta è sotto assedio dei parcheggiatori abusivi. Auto in sosta su entrambi i lati della stretta viuzza che conduce a Piazza Bellini. Le vetture entrano a retromarcia sfiorando i passanti e i tavolini dei bar in una serata di particolare affluenza grazie alla presenza massiccia di turisti e non solo.

«Mi addolorano le immagini di una delle porte seicentesche più belle d'Europa utilizzata come parcheggio abusivo - ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Non possiamo consegnare il Centro storico, scrigno pieno di meraviglie, nelle mani degli abusivi della sosta, una piaga purulenta per l’intera città che vanno sbattuti in galera - ha aggiunto il deputato».

Inutili le iniziative per la riqualificazione di Port’Alba con la riapertura delle antiche librerie se non bonifichiamo dai delinquenti l’area. La stessa Piazza Dante tutte le sere diventa un autodromo, percorsa in lungo e largo dagli scooter e le nostre denunce puntualmente finiscono nel vuoto. In città va riportata la civiltà e il rispetto delle regole; occorre presidiare il territorio per sottrarlo al controllo di una massiccia schiera di prepotenti incivili», ha concluso Borrelli.