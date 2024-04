Napoli, chiede soldi dai bambini per accedere ai campetti del Comune: i residenti denunciano

I residenti del rione Santa Rosa a Ponticelli hanno scritto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dopo che ai loro figli è stato chiesto il pagamento di due euro, da parte di una persona non ancora identificata, per accedere ai campetti comunali. Nell’area, prospiciente a due istituti scolastici, sono presenti un campo di calcetto, uno di basket, uno di bocce e alcune strutture delle quali una aperta dalla stessa persona che ha preteso i soldi dai bambini all’interno della quale viene effettuata anche la vendita di bibite e alimenti confezionati.

«Ho subito chiesto chiarimenti al sindaco - ha dichiarato Borrelli - affinchè venga fatta luce sull’accaduto chiarendo se il presunto gestore dei campi abbia qualche titolo per farlo e per chiedere soldi ai ragazzi e se sia autorizzato alla vendita di generi alimentari confezionati e delle bevande.

E’ indispensabile chiarire anche come mai questo soggetto sia entrato in possesso di chiavi per aprire e chiudere i campetti. Nel caso venga appurato che si tratta di un abusivo che pretende soldi dai bambini chiederò la massima severità nel condannarlo e che il comune intervenga puntualmente nel controllo e nella manutenzione dei campi».

«I nostri figli abitualmente andavano a giocare in quei campetti - hanno segnalato i genitori - fino a quando hanno iniziato a chiedere due euro per andare a giocare. Insospettiti dall’insolita richiesta abbiamo deciso di andare da questo signore per chiedere spiegazioni. Ci è stato risposto che ai campetti pensava lui, aveva delle spese per la manutenzione e per questo bisognava pagarlo. Ma non è stato in grado di spiegare in base a quale titolo svolgesse questa attività. Vogliamo sia fatta chiarezza al più presto per sottrarre i nostri figli da questa fastidiosa estorsione».