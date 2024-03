Salerno, “TuttInLibro”: il tour di lettura accessibile

Comincia a Salerno il tour “TuttInLibro: crescere con la lettura accessibile” progetto dell'Associazione Italiana Biblioteche finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Esso si colloca nell'ambito del bando “Leggimi 0-6”. Il 24 marzo il tour, la cui tappa 0 è stata la biblioteca “Erica” di Capaccio Paestum, comincerà effettivamente il suo viaggio. La location scelta per la prima tappa è l'IMorticelli, uno spazio gestito da Blam.

È un progetto di inclusione sociale, aspetto a cui l'AIB pensa moltissimo, La lettura, con tutti i suoi risvolti positivi, rappresenta uno strumento di unione, avvicinamento e coesione. Questo progetto si rivolge, in particolare, alle famiglie in cui siano presenti bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni. L'approccio alla lettura proposto è differente rispetto a quello diffuso sino ad ora. Si tratta di quella metodologia che ha portato alla creazione di “servizi speciali” nelle biblioteche.

Il progetto ha diversi partner nazionali: Agenzia di comunicazione Out of the blue (Consorzio Sir – Solidarietà in Rete), Fondazione Radio Magica Ets, Fondazione A.R.C.A. (Autismo Relazioni Cultura e Arte) Ets, ZORBA cooperativa sociale e Edizioni la Meridiana.

Novanta libri accessibili, silent book, in book e kamishibai saranno messi a disposizione delle famiglie nei sette presidi nazionali previsti nel progetto.

Una valigia itinerante permetterà ai libri di viaggiare nei territori regionali nelle strutture interessate ( scuole, associazioni, presidi sanitari).

L'appuntamento di domenica vede una collaborazione intensa tra l'Associazione Italiana Biblioteche sez. Campania e l'APS Hormé Liberi di Crescere, una realtà creata da genitori che sognano una cultura a misura di tutti i bambini.

Anche a questo appuntamento è prevista la partecipazione, in veste di menestrello, del musicista salernitano Vito Palazzo.