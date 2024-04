Controllo di vicinato: via libera della Prefettura per gli otto cittadini, indicati dall’amministrazione comunale di Cava de' Tirreni quali referenti delle macro-aree del territorio metelliano. Avviate le procedure per l’acquisto dei segnali stradali informativi che avviseranno dell’esistenza dell’azione controllo cittadino. Procede, senza sosta, il lavoro dell’amministrazione, in particolare dell’assessorato sicurezza, per dare inizio al controllo di vicinato, per il quale Cava sarà la città pilota in Campania.

APPROFONDIMENTI Cava de’ Tirreni, Annabella morta dopo 14 anni di coma: «Ora può essere felice» Cava de' Tirreni, viabilità ko a Rotolo e Croce: «Risoluzione vicina» Cava de' Tirreni, La Strada Regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour: gli eventi in rassegna

Dopo la firma del protocollo, alla presenza del sindaco Vicenzo Servalli e del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, è entrata nel vivo la fase di programmazione e formazione. Come annunciato dall’assessore alla sicurezza Germano Baldi, la città è stata suddivisa in otto macro-aree e per ciascuna sono stati individuati i referenti che dovranno vigilare e raccogliere le segnalazioni per poi inoltrarle alle forze dell’ordine. Si tratta di cittadini che non hanno tessere di partito e non fanno parte di associazioni politiche.

In questi giorni, dopo accurati accertamenti, la Prefettura ha dato l’ok: gli otto referenti seguiranno corsi di formazione organizzati dalle forze di polizia locale. Ma non basta. L’amministrazione comunale ha previsto ed avviato le procedure per l’acquisto di appositi segnali stradali che dovranno essere installati per informare dell’attività di controllo di vicinato. Un progetto che ha ampliato il suo raggio di azione.

Nato per contrastare l’emergenza furti, registratasi in particolare nelle frazioni, sarà impiegato per una vasta gamma di reati che comprendono, tra l’altro, anche la violenza di genere e domestica e le violazioni al regolamento sullo smaltimento dei rifiuti.