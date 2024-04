Il vice sindaco di Salvitelle, Francesco Perretta, si è dimesso dalla carica in vista sulle elezioni comunali di giugno. Perretta infatti andrà a sfidare la prima cittadina uscente, Maria Antonietta Scelza, con la quale ha condiviso i cinque anni di amministrazione comunale.

«Da mesi, il rapporto politico amministrativo si è logorato - ha scritto Perretta - ma per il bene del paese ho tentato, fino alla fine, di trovare una soluzione che potesse unire. In queste ore, però, ho capito che proprio questa unità forzata porterebbe un forte danno alla nostra comunità.

Per questo motivo, ho annunciato al sindaco, Maria Antonietta Scelza, le mie dimissioni da vicesindaco, ruolo che sono stato onorato di ricoprire in questi anni. Ringrazio lei ed i consiglieri per la fiducia accordatami ed i dipendenti comunali, ma soprattutto i cittadini che ho avuto l’onore di servire in questo tempo. Per questo motivo vi preannuncio la mia candidatura a sindaco di Salvitelle».

Non ha ragioni elettorali invece la decisione del sindaco di Sassano, Domenico Rubino, di “licenziare” il suo assessore Domenico Inglese. «Non ci sono più i presupposti per lavorare insieme», si legge nel decreto. Inglese, notizia curiosa, fu escluso dalla giunta anche nel 2013 quando il sindaco di Sassano era Tommaso Pellegrino.