C’è anche Rosario Danisi nella griglia di partenza per l’elezione del sindaco a Nocera Superiore. Il consigliere comunale e provinciale di Campania Libera ha vinto lo scontro fratricida con il candidato del Pd, Bartolo Pagano. Forte di quattro liste, tutte prive di simboli di partito (Nocera per i Giovani, Direzione Comune, Insieme per Nocera Superiore e Progressisti per Nocera Superiore) si è presentato alla città prendendo immediatamente le distanze dall’amministrazione comunale uscente.

Non ha escluso che tenterà di riappacificarsi con Pagano che nei giorni scorsi aveva annunciato il “passo di lato” dopo aver sentito il fiato sul collo di Danise. «La mia è stata una decisione ponderata e condivisa col mio gruppo - ha spiegato Danisi - che segue per logica la scelta fatta nel 2019. Di certo, non potevo sostenere un candidato sindaco quale espressione di una maggioranza uscente che ha lavorato male». La scelta fatta da Danisi segue le valutazioni fatte «dopo gli indirizzi presi dal campo di centrosinistra». Danisi ha precisato che «i rapporti col Pd sono inalterati, rimanendo punto di riferimento di Campania Libera». Il candidato sindaco non nasconde l’ipotesi di poter fare coesione con le altre forze del centrosinistra e correre compatti cercando «un punto di incontro con Pagano». «Il mio impegno - ha poi sottolineato - sarà quello di essere voce delle periferie oggi abbandonate, progettare e realizzare opere utili per una nuova visione di città, sempre più deturpata e isolata nel suo frazionamento». Al momento le candidature ufficiali per la conquista dello scranno più alto a palazzo di città sono tre.

Oltre Danisi, in corsa c’è l’avvocato Enrico Bisogno, espressione della maggioranza uscente, sostenuto da sei liste, e che intende portare avanti il progetto civico varato da Cuofano. In campo anche il neurochirurgo Gennaro D’Acunzi, il suo è “un progetto civico e trasversale”. Nelle ultime gli si è affiancato Franco Pagano, ex Fratelli d’Italia, che gli ha portato in dote la lista Adesso. «Insieme al gruppo che rappresento - ha spiegato Pagano - abbiamo deciso di sostenere la candidatura di D’Acunzi e lo faremo con convinzione e determinazione». Per quanto riguarda il centrodestra, al momento la quadra ancora non c’è anche all’indomani del tavolo provinciale della coalizione. Due nomi in lizza, il forzista Gaetano Montalbano e Giuseppe Fabbricatore di Fratelli d’Italia.

«Sto lavorando - ha detto Montalbano - per mettere insieme tutto il centrodestra come forza politica unita per dare reali e concrete garanzie e sicurezze agli elettori, ai cittadini. Lavorare per mettere insieme il centrodestra significa farlo con una visione. Una unione di intenti che si basa su progetti, cose da realizzare per la città e tutto quello che è prioritario per i cittadini».