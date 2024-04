Continuano i disagi per il ritardo nella messa in sicurezza della strada provinciale 129A, in località Rotolo e alla frazione Croce. Ieri mattina il sindaco Vincenzo Servalli e il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri di Rotolo e Croce per fare il punto sugli interventi di competenza provinciale. Presente anche l’assessore alla viabilità Germano Baldi. Alfieri ha assicurato che le problematiche relative ai rallentamenti dei lavori sono in corso di risoluzione e che dalla prossima settimana riprenderanno tutte le attività sui cantieri a pieno regime per completare nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali. «Ringrazio il presidente della Provincia per l’attenzione che sempre presta alla nostra città con l’auspicio che al più presto i lavori possano essere completati», spiega il sindaco Vincenzo Servalli.

APPROFONDIMENTI San Valentino Torio, nasce il nuovo archivio comunale: la casa della storia Salerno, parco Quartiere Italia chiuso: un incidente alla base della decisione Sala Consilina, partono i lavori anche all'area di servizio Sala Consilina Est

Il perdurare della chiusura al transito veicolare di via Rotolo, sta arrecando notevoli disagi ai residenti delle frazioni di Rotolo, Dupino, Santi Quaranta e Maddalena che ormai da un anno e mezzo sono costretti ad un lungo percorso alternativo per raggiungere il centro di Cava de’ Tirreni. I lavori, cominciati ad inizio gennaio, da più di due mesi sono fermi per una serie di problematiche. Anche a Croce, sulla provinciale 129, dallo scorso ottobre la strada è interessata da un restringimento di carreggiata all’indomani del cedimento di parte del muro di contenimento. Uno dei disagi che i cittadini vivono ogni giorno, ma soprattutto gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici cavesi, è proprio la difficoltà a raggiungere l’autobus.

I bus, infatti, non riescono a passare per arrivare nel piazzale della chiesa di Sant’Elena e per questo motivo sostano nella curva a gomito poco dopo l’accesso all’ex discarica di Cannetiello e pertanto coloro che intendono usufruire del mezzo pubblico sono costretti a percorrere un lungo tratto di strada. La problematica è stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale dal consigliere di Siamo Cavesi, Vincenzo Passa. Anche il movimento civico de La Fratellanza più volte ha messo in evidenza le problematiche presenti sulle strade provinciali che attraversano la città metelliana.

Nelle scorse ore anche i consiglieri provinciali Carmine Amato e Aniello Gioiella di Fratelli d’Italia con un’interrogazione scritta e orale hanno chiesto al presidente Franco Alfieri, su sollecitazione della sezione cavese del partito, come l’amministrazione provinciale intende risolvere l’annoso problema che sta arrecando notevoli disagi ai cittadini.