La storia conservata in atti e documenti in un luogo di ricerca e studio. A San Valentino Torio è nato il nuovo archivio storico inaugurato questa mattina. Sono conservati nella sale i documenti di particolare importanza storico-culturale così destinati alla conservazione permanente e la possibilità di essere sempre consultati. Dopo i lavori di ristrutturazione ed una accurata opera di riorganizzazione dell' archiviazione da oggi è possibile visitare l’archivio.

A spiegarlo è il sindaco, Michele Strianese. «Dopo il completamento dei lavori nei locali al piano terra del Comune, realizzati per destinarli ad archivio generale dell’ente e ad archivio dell’ufficio tecnico, abbiamo poi provveduto alla riorganizzazione dell' archiviazione degli atti relativi a tutti i settori. L’archivio era ancora allocato al piano terra del Palazzo Formosa e dunque c'erano notevoli disagi per il reperimento di pratiche, soprattutto di edilizia privata. Abbiamo completato cosi questi locali che erano al grezzo strutturale dai tempi della ristrutturazione del Palazzo Comunale e li abbiamo destinati ad archivio Utc, ma anche ad archivio generale dell' ente. Sarà tutto più funzionale e sotto controllo».

«Meno disagi e problemi» - continua - «anche per dare risposte più celeri ai cittadini, in merito al reperimento dei dati di archivio. Ringrazio per la collaborazione l' assessore alla manutenzione e patrimonio Raffaella Zuottolo, l’assessore ai lavori pubblici e Suap, Rosanna Ruggiero e l’assessore all’edilizia privata Enzo Ferrante, per il tanto impegno profuso. Grazie anche agli architetti Onofrio Abronzo ed Enrico Eliani. Un ringraziamento anche a tutti i giovani del servizio civile, al nostro dipendente Luigi Cesarano e tutti coloro che hanno collaborato».