San Valentino Torio, in giro con un furgone a tentare truffe: l'allarme del sindaco sui social

Banda di truffatori in giro a San Valentino Torio, a bordo di un furgone bianco. L'allarme viene lanciato direttamente dal sindaco Michele Strianese, che ha messo in guardia i cittadini in merito ad un gruppo di persone che, con la scusa di risolvere situazioni di pericolo ed emergenza per amici e parenti, pretendono soldi nell'immediatezza dalle persone fermate in strada.

La circostanza è stata segnalata ai carabinieri della stazione locale, che ora indagano per individuare il veicolo che i malviventi utilizzerebbero per girare in città. «Attenzione - dice il sindaco - si aggirano truffatori con un furgoncino bianco (tipo Doblò) che avvicinano persone, soprattutto anziani, per chiedere soldi con motivazioni varie.

State attenti, sono truffatori. Fanno finta di conoscere vostri parenti e amici, dicono che servono soldi per risolvere situazioni di urgenza creando cosi stati di apprensione. Attenzione, chiamate subito in aiuto altre persone, carabinieri, vigili urbani».

Il messaggio del primo cittadino è stato rilanciato dai cittadini attraverso la rete. Diverse, infatti, sarebbero state le persone avvicinate dalla banda di sconosciuti, che a loro volta avrebbero tentato di scucire soldi ad anziani, in particolare, per sottrarre loro soldi in contanti. Al punto da far intervenire direttamente il sindaco, affinchè nuovi episodi vengano segnalati nell'immediatezza alle forze dell'ordine.