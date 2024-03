Eboli, anziana investita: individuato e denunciato il pirata della strada

Individuato dalle forze dell'ordine l'automobilista pirata che nei giorni scorsi ha investito un'aziana, 80enne ebolitana, mentre attraversava la strada in via Salita Ripa.

Questa mattina i carabinieri ad Eboli hanno notato un'automobile in sosta senza paraurti e si sono ionospettiti ed hanno allertato la polizia municipale che era già a lavoro per individuare l'automibilista che nei giorni scorsi ha travolto l'anziana in Salita Ripa ed hanno accertato ci trattava proprio dell'auto pirata. L'automobilista pirata è stato denunciato a piede libero.