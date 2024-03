Salerno, previsti ritardi tra sabato e domenica ai treni Intercity ed Intercity notte per lavori a Napoli centrale

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale e Intercity di Trenitalia sulla linea Napoli – Roma via Formia per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Napoli Centrale. In particolare: il treno Intercity 597 (Milano Centrale – Salerno) modifica numero in 36215 e l’orario di arrivo nelle stazioni di Orte (20:00), Roma Tiburtina (21.08), Roma Termini (21:20), Latina (22:00), Formia-Gaeta (22:53), Aversa (23:40), Napoli Centrale (0:38) e Salerno (01:27); il treno Intercity Notte 1955/1957 (Roma Termini – Siracusa/Palermo Centrale) modifica l’orario di arrivo nelle stazioni di Napoli Centrale (23:18) e Salerno (23:56); il treno Regionale 5895 (Roma Termini – Napoli Centrale) posticipa l’arrivo a Napoli Centrale alle ore 22:59; i treni del Regionale 5899 (Roma Termini – Napoli Centrale) e 21058 (Napoli Centrale – Roma Termini) sono cancellati.

Previste corse con bus nella tratta Napoli Centrale – Aversa con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. A bordo dei Bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.