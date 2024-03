Pnrr, la presidente Ance Federica Brancaccio a Salerno: «Grande occasione a rischio»

«La grande occasione del Pnrr rischia di vedersi indebolita perché nella riprogrammazione, anche con copertura di altri fondi come ha sempre promesso il ministro Fitto, c'è stata una frenata. Al momento sono stati definanziati in attesa di altre coperture, molti lavori anche nella città e nella provincia di Salerno, così come nei comuni di tutta Italia». Lo ha detto la presidente Ance, Federica Brancaccio, intervenuta stamattina al convegno “L'attuazione del Pnrr: giro di boa 2024-2026”, organizzato da Ance Salerno.

«Questo - ha spiegato - ha provocato un blocco anche in molte gare e appalti che stavano per essere banditi per la paura, giustamente, degli enti un domani di essere chiamati a coprire con fondi propri che ovviamente non hanno. La riprogrammazione, peraltro, ha spostato di circa 11 miliardi in avanti alcune rate. Questo temiamo che possa rappresentare una criticità finanziaria. Già le nostre imprese cominciano a segnalarci che i pagamenti sono in ritardo».