«A fine mese si conclude il concorso, ci sono da esaminare una novantina di domande che sono state rivolte alla Regione per l'impegno nei pronto soccorso. Vediamo come si conclude questo concorso unico regionale come tentativo estremo per avere il personale necessario». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.

APPROFONDIMENTI Fondi Ue, Fitto: «Mai fatta polemica con Campania sui Fondi di coesione» G7 Capri 2024, Blinken compie gli anni e Tajani gli regala i Maneskin A Napoli investitori arabi, il sindaco Manfredi: «La città finalmente riparte»

«Mancano una decina di giorni - ha aggiunto - dovremmo avere un risultato speriamo per lo meno sufficiente per tenere aperti i pronto soccorso principali in attesa che il governo prenda decisioni sostanziali per evitare di chiuderli», ha ribadito.

«Fitto ha detto che intende mantenere un rapporto di collaborazione e che per litigare bisogna essere in due. Chiederei a Fitto di avere rispetto - aggiunge De Luca - Nessuno di noi ha nessuna intenzione di litigare con nessuno, quindi chiederei di non darsi questa immagine di seminarista che viene contrapposta a quelli che chissà per quale motivo combattono».

«Stiamo solo premendo per non perdere tempo, per aprire i cantieri, per creare lavoro - ha aggiunto - per quello che mi riguarda avere miliardi disponibili e non poterli utilizzare da un anno è un delitto. Sarebbe stato doveroso siglare come primo accordo di coesione in Italia quello con la Regione Campania, il Governo non ha avuto rispetto per la Campania e per il sud. Avere rispetto significa non perdere tempo».