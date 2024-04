Angri, tentano di scippare una donna per strada: passanti bloccano due giovani ladri

Tentano di scippare una donna ma vengono aggrediti dai passanti. È accaduto ad Angri, giorni fa, in via Aiello, dove una donna è stata aggredita alle spalle da due ragazzi in sella ad un scooter. I due avevano intenzione di strappare la borsa che la donna aveva con se, per poi darsela a gambe.

Sul luogo dell'accaduto c'erano diversi testimoni, che sono prontamente intervenuti a difesa della vittima, evitando lo scippo. I primi erano stati attirati dalle urla della donna, spaventata e colta di sorpresa dai due, mentre rientrava a casa. A strapparla dalla morsa dei due giovani sono stati diversi cittadini angresi, che hanno bloccato con la forza i due scippatori. Uno dei due, tuttavia, è riuscito a fuggire mentre l'altro ragazzo è stato bloccato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Angri, che hanno identificato il giovane - entrambi pare provengano dal napoletano - poi trasferito in caserma per le formalità di rito.

Il ragazzo rischia ora una denuncia a piede libero. Al vaglio degli inquirenti, tuttavia, ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza, per identificare l'altro soggetto che è riuscito a fuggire.