Sicignano degli Alburni, morta la piccola Samia a due anni

Samia aveva solo 2 anni e mezzo e da sempre combatteva per vivere. A Sicignano degli Alburni, nella frazione di Galdo in particolare, dove la bimba viveva coi suoi genitori, speravano tutti che potesse farcela.

Ma la sua lotta si è fermata oggi. Nata con una gravissima disabilità, la piccola era accudita giorno e notte dai suoi genitori, Sara e Michele, con la vicinanza dei nonni, di persone di famiglia e di amici, assistita da personale specializzato, tutti con l'auspicio di darle una speranza di vita.

Ma il suo cuoricino si è fermato per sempre. Il sindaco, Giacomo Orco, ha decretato per domani il lutto cittadino. Alle 15,30 Samia sarà salutata presso la chiesa di Santa Maria dei Magi di Galdo, accolta dagli angeli finalmente libera da quei macchinari che l'aiutavano a restare in vita.