Napoli, il «lungo viaggio del jazz»: dagli Usa all’Italia, passando per la Francia

Un viaggio a ritmo di swing nel cuore della città antica. Si chiama “Sing 'O Swing” il progetto musicale-culturale nato nel 2018 che domenica 7 aprile alle 20.30 farà tappa al Complesso monastico Santa Maria in Gerusalemme, in via Armanni, edificato nel 1500 e noto come monastero «delle Trentatrè» per il numero di monache che potevano esservi accolte.

Il trio composto da Andrea Parente (chitarra e voce), fondatore del gruppo, Alessio Castaldi (sassofono) e André Ferreira (contrabbasso), al quale si unirà in una partecipazione straordinaria il pianista Francesco Marziani, porterà nella Sala Longo del monastero, dedicata alla sua fondatrice, la musica sincopata e ritmata nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Venti del Novecento, facendo rivivere agli spettatori le emozioni che solo una musica così travolgente ed inclusiva sa dare.

“Il lungo viaggio del jazz. Stati Uniti-Francia-Italia: alla ricerca di tutte le sfumature dello Swing” - questo il titolo completo del progetto - è un omaggio al mondo del jazz attraverso una cronistoria che parte dall’eccentrica New Orleans, in cui il genere è nato e cresciuto (jazz americano), passa per la Francia (jazz manouche) per approdare infine sulle nostre coste (swing italiano). La scaletta proporrà brani strumentali e cantati degli anni ’30, ’40 e ‘50: dai grandi compositori americani come Louis Armstrong e Duke Ellington alle melodie della leggenda zingara della chitarra gipsy, che trova in Django Reinhardt il suo caposcuola, fino allo swing italiano, con i compositori Gorni Kramer, Pippo Barzizza, Lelio Luttazzi e interpreti come Alberto Rabagliati, Natalino Otto e Fred Buscaglione.

Ma per la “swinging Naples” l’appuntamento è alle 19.30. Una degustazione di vini e di prodotti tipici, infatti, farà da aperitivo al concerto di domenica sera, che sarà il primo atto della rassegna “Parole Note”, organizzata da l’Antro delle Trentatrè Onlus, dall’Associazione Culturale Napoli Jazz Club e dall’Associazione New Around Midnight, con la direzione artistica di Michele Solipano. È possibile acquistare i biglietti in prevendita all’indirizzo https://www.azzurroservice.net/biglietti/sing-o-swing-jhcf/ o chiamando i numeri 081.7611221, 081.5568054, 081.5564726 e 081.5519188.