Eclissi di Sole: a MagicLand tre spettacoli per analizzare il fenomeno sabato 6 e domenica 7 aprile

L'eclissi di Sole di lunedì 8 aprile sarà un evento astronomico imperdibile. Il Cosmo Academy Planetarium di MagicLand, il parco divertimenti più grande del centro – sud Italia situato a Valmontone, offre una serie di interessanti spettacoli per prepararsi a questo evento astronomico, comprendere meglio i segreti del cielo e, dunque, trascorrere un weekend divertente e al contempo istruttivo.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, il planetario sarà aperto ai visitatori del Parco, offrendo a tutti, appassionati di astronomia o semplici curiosi, l'opportunità di immergersi in un viaggio virtuale nello spazio e di conoscere meglio i segreti dell'Universo.

Tanti gli spettacoli in programma come “Lune Bizzarre”, “C'era una volta il Big Bang” e “Astralis”. Questi spettacoli, adatti a tutte le età, sono dunque un'occasione per vivere un'esperienza educativa e coinvolgente, grazie anche all’impiego della tecnologia FullDome 4k. L’ingresso al planetario è compreso nel prezzo del biglietto di accesso al Parco.