Ischia, concerto Enzo Gragnianiello 1 maggio a Casamicciola Terme

Festa del Lavoro ma per una località come l'isola d'Ischia, mercoledì 1° maggio significa anche l'avvio ufficiale dell’estate. E ad Casamicciola Terme la festa si arricchisce di un evento live di qualità, come il "concertone" in piazza Marina (inizio ore 21:30) di Enzo Gragnaniello e della sua band.

«Vogliamo inaugurare nel migliore dei modi e con il concerto di uno dei migliori artisti sulla scena napoletana e nazionale come Enzo - annuncia il Sindaco Giosi Ferrandino - l'estate a Casamicciola Terme, con l'arrivo di tanti turisti sull'isola in concomitanza con il ponte lungo della Festa del Lavoro».

L'appuntamento con Gragnianiello è dunque per domani sera, 1 maggio, come si diceva nella centralissima Piazza Marina di Casamicciola e con accesso ovviamente libero per assistere all'evento musicale e canoro di questo importante artista che vanta una lunga e nota carriera.

Il chitarrista e cantautore napoletano, già vincitore di 4 targhe Tenco, è stato autore per brani di numerosi artisti tra cui artisti tra cui Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano ed ha pubblicato numerosi album diventando uno degli artisti napoletani più apprezzati dalla critica.

Indimenticabile la sua “Cu mme”, interpretata insieme a Murolo e Mia Martini che rilancia a livello internazionale la canzone napoletana moderna, diventando molto popolare in Spagna e sarà utilizzata come sigla del G7 di Napoli del 1994.