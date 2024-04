Cava de' Tirreni, lancio di sassi tra giovani in stazione: distrutto un pullman

Scontri tra giovani di Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni, presso la stazione metelliana, ieri pomeriggio. Un bus è finito parzialmente distrutto a causa di un lancio indiscriminato di sassi, ad opera di due gruppi di giovani. La rissa ha visto protagonisti ragazzi minorenni, dai 14 ai 16 anni.

Il pullman tornava da Vietri sul Mare e si era fermato alla stazione di Cava, come da percorso. Al passaggio del pullman Busitalia sono partiti sfottò e insulti da parte dei due gruppi, tra chi era all'interno e chi invece attendeva di salire presso lo scalo ferroviario. Ragioni futili, probabilmente legate a questioni campanilistiche. I gruppi non sono venuti a contatto per la prontezza dell'autista, che è riuscito a bloccare le porte del mezzo ma il pullman è stato fortemente danneggiato.

Uno dei vetri infatti è stato distrutto, forse per via di un martelletto usato per la sicurezza o per il lancio di qualche pietra.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine del commissariato di polizia, che hanno disperso i facinorosi. Ora al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza e la versione di potenziali testimoni, che potrebbero fornire elementi per individuare i facinorosi.

Lo scontro tra le due fazioni di giovani ha preoccupato non poco anche le persone in strada, tra chi attendeva il pullman e chi passeggiava tranquillamente, costrette ad allontanarsi per evitare di essere coinvolte. Il pullman è ritornato poi al deposito, perchè inutiilizzabile, a favore di un altro veicolo. In ragione di ciò, sono stati non pochi i disagi per l'utenza.