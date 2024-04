Autismo, musica, abbracci: concerto del musicista Francesco Salinari a Puccianiello

A.M.A. Autismo, musica e abbracci, questo il titolo del progetto ideato dal Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 distretto 2101 in collaborazione con l’associazione Musicale Casertana, con La Mansarda - Teatro dell’Orco, con l’hotel Royal Caserta, e la Pietro Junior Zampella, che avrà luogo stasera, 2 aprile, a partire dalle 18,30 in occasione della Giornata mondiale dell’autismo presso il teatro città di pace parrocchia Santissimo Nome di Maria in via Santissimo Nome di Maria a Puccianiello.

L’evento prevede l’esibizione al pianoforte del musicista Francesco Salinari che sarà accompagnato dal Coro Mini polifonica Casertana dell’Associazione Musicale Casertana.

Francesco è un ragazzo tarantino di quarant’anni con autismo. A otto anni viene iniziato alla musica dalla docente Franca Bianchi attraverso un percorso di musicoterapia; successivamente intraprende regolari studi musicali con Roberta Argentieri, conseguendo il Compimento Inferiore di pianoforte presso il conservatorio “Umberto Giordano” di Rodi Garganico (FG).

Nel 2006 si iscrive all’Istituto Musicale “G. Paisiello” di Taranto, ove consegue, il 22 febbraio 2011, il diploma di pianoforte con il massimo dei voti sotto la guida della docente Giusy Francavilla. Francesco, con la musica e attraverso la musica, porta alla luce le sue emozioni e le trasforma in linguaggio universale.