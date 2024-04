Pompei, «Pedalata per l'Autismo» sabato 13 aprile

A Pompei, sabato 13 aprile in via Lepanto alle ore 11:00 si terrà la manifestazione pubblica “Pedalata per l'autismo”, con le bici dell’abbraccio organizzata dalla Pro Loco Pompei Today, con il patrocinio morale del comune di Pompei, in collaborazione con il Parco Archeologico, la cooperativa sociale “Il Tulipano” e il Liceo Statale Ernesto Pascal. La manifestazione si inserisce all’interno degli eventi organizzati in occasione della giornata internazionale dell’autismo, che si celebra il 2 aprile.

«L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dall’Amministrazione comunale di Pompei e dagli assessorati alle Politiche sociali e Qualità della vita – ha precisato Giuseppe Scagliarini, presidente della Pro Loco Pompei Today.

Intendiamo sensibilizzare sui temi della disabilità per una comunità più inclusiva, accogliente e responsabile. La nostra attenzione è rivolta alle famiglie intendiamo sostenerle con azioni concrete, da sole affrontano tante problematiche, dobbiamo fare di più».

«Informare e sensibilizzare sulle tematiche relative alle persone con autismo caratterizza il nostro impegno quotidiano - ha detto Giovanni Minucci, presidente della cooperativa sociale “Il Tulipano” - che mira, attraverso la conoscenza, a vivere la fragilità non soltanto come una condizione da subire, ma individuando quelle specificità, che risiedono in ognuno di noi, trasformandole in punti di forza. La pedalata di Pompei segna un punto di svolta in quanto vede unite Istituzioni e Associazioni fortemente radicati sul territorio verso l’obiettivo unico dell’inclusione».

La soddisfazione dell’intera comunità scolastica del Liceo Statale Ernesto Pascal è espressa dalla dirigente Filomena Zamboli: «La logica di fare rete è sempre vincente, mettersi insieme ognuno con la propria specificità per costruire un noi. La scuola è il luogo deputato alla crescita delle persone, è di tutti e di ciascuno. È lo spazio dove si sostengono le sensibilità e si lavora per annullare le differenze».