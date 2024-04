La Pompei che sorprende: dalla Regio IX una discarica abusiva di materiale edile del 79 dopo Cristo

La Pompei antica che continua a sorprendere: dopo duemila anni emerge una discarica abusiva di materiale edile della città del 79 dopo Cristo. L’annuncio Instagram del direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel:

«’Emergenza rifiuti’ nell’antica Pompei : una mini discarica con frammenti di ceramica venuta alla luce in un vicolo della Regio IX durante gli scavi in corso. Gli edili, magistrati elettivi della città, avevano il compito di vigilare su strade e attività commerciali. Le discariche ‘ufficiali’ spesso si trovavano appena fuori le porte delle città, ma comunque moltissimi ‘rifiuti’ venivano riutilizzati, per esempio come materiale da costruzione o concime sui campi».