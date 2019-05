Scavi di Pompei, le priorità di Osanna: «Facciamo rete con Napoli e Caserta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non tocca a me dirlo, ma il bilancio è estremamente positivo e ormai riconosciuto. In particolare, a proposito degli interventi di restauro realizzati a Pompei, lunedì 27 maggio alla Federico II presento con la collega Renata Picone, direttrice della Scuola di architettura, un volume sui risultati ottenuti in questi anni, dalla messa in sicurezza e apertura delle domus agli itinerari per diversamente abili. Ora, superata la fase dell'emergenza, utilizzando i fondi disponibili con il grande progetto, Pompei deve entrare nella normalità: l'obiettivo è innanzitutto quello di mantenere gli standard internazionali raggiunti faticosamente».«Adeguare Pompei ai livelli dei grandi musei per quanto riguarda la ricerca e la fruizione, ma anche mettere a regime la manutenzione programmata e ordinaria. Questa la vera sfida».«I 50 addetti reclutati alla manutenzione non sono più sufficienti poiché tante zone chiuse per i cantieri oggi state riaperte. Occorre, dunque, aumentare la squadra, portandola a 100, riorganizzando il personale, ridistribuendo tutti gli incarichi, affidandoli magari a rotazione, lavorando dunque sulla riforma dell'organigramma e sulla gestione. Ma servono risorse soprattutto amministrative, dopo l'emorragia dovuta ai pensionamenti. E poi, bisogna adeguare agli standard anche gli altri siti, da Castellammare a Oplontis, estendendo il piano della conoscenza: un percorso già avviato in precedenza, coinvolgendo atenei campani e stranieri».