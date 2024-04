Per Armando Aprile 25 anni di carcere, per Livia Forte 24 anni di carcere. Sono le richieste avanzate dal pm dell'Antimafia Woodcock al termine della requisitoria al processo Aste Ok.

Pesanti le richieste anche per altri imputati come Damiano Genovese (14 anni) e i colletti bianchi Barone e Formisano (14 e 17 anni). Il pm ha chiesto di riqualificare in sentenza per Aprile, Forte, Formisano e Barone il capo di imputazione da partecipazione a organizzatore dell'associazione per delinquere.