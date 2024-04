San Paolo Bel Sito, tutti in piazza per l'autismo contro le discriminazioni

Oltre i convegni e le cerimonie di rito. Nel piccolo centro del Nolano l’appuntamento con la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo ha rotto gli schemi per lanciare il proprio messaggio contro ogni discriminazione e contro tutte le forme di isolamento.

Nella scuola Costantini e grazie alla partecipazione gratuita di onlus ed associazioni i protagonisti sono state proprio loro, le persone che hanno ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico e che sono costrette a lottare quotidianamente contro una difficoltà che è prima di tutto culturale. Dalle attività manuali, alla realizzazione di prodotti e di opere d’arte: capacità che stridono con la diffidenza e con l’emarginazione forzata che investe non solo chi fa i conti con le alterazioni del neuro sviluppo ma anche le proprie famiglie.

Ecco perché a San Paolo Bel Sito, il Comune guidato dal sindaco Raffaele Barone, hanno ritenuto che il modo migliore per sollecitare verso i temi della ricerca, dell’assistenza lumaca e dell’integrazione sociale fosse proprio quello di dimostrare praticamente quanto possano incidere negativamente i pregiudizi e la diffidenza.

«Ciascuno - ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Alberto De Filippis – è una risorsa preziosa che contribuisce alla crescita della comunità a prescindere dalle avversità con le quali è costretto a confrontarsi.

Contribuire insieme a non lasciare nessuno indietro è una sfida che va colta senza esitazioni e contribuisce a far attecchire valori come la solidarietà, a migliorare il grado di civiltà ed accrescere il sentimento di responsabilità sociale».