Carabinieri morti nel Salernitano: in Puglia i funerali dei due militari

Sono cominciati in cattedrale a Manfredonia, in provincia di Foggia, i funerali del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, 24 anni, morto sabato sera nell'incidente stradale avvenuto a Campagna, in provincia di Salerno. L'auto dei militari è stata investita da quella guidata da una donna, 31enne già nota alle forze dell'ordine, poi risultata positiva al test dell'alcol e della droga e che deve rispondere di duplice omicidio stradale.

Insieme a Pastore è morto anche il collega Francesco Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino, in provincia di Lecce.

I funerali di quest'ultimo sono cominciati intorno alle 10. Un terzo militare pugliese, di Terlizzi, che era alla guida della vettura dell'Arma, è rimasto ferito come pure l'automobilista di una terza auto coinvolta.

La camera ardente di Pastore è stata allestita a palazzo Celestini. Anche il padre del militare è carabiniere come appuntato in servizio alla compagnia di San Giovanni Rotondo. A Manfredonia è stato proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici per tutta la giornata.

Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino. lascia i genitori, Antonio e Paola, ed i fratelli Gigi, Michele e Alessandro. Il giovane era impegnato nel volontariato e in particolare nella Protezione civile locale. Anche un fratello di Ferraro, Alessandro, è carabiniere e svolge il suo in servizio in Calabria.