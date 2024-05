Matrimonio da incubo, cena con 100 intossicati, 80 ricoverati: «Vomito, diarrea... il panico». Il menù "killer"

Un matrimonio che difficilmente gli sposi e gli invitati dimenticheranno. Durante la cena, nella città di Cuernavaca, in Messico, 100 persone sono state vittime di intossicazione alimentare. Ottanta di loro sono stati sono stati trasportati d'urgenza in un ospedale della Croce Rossa, a causa di una forte infezione batterica.

Tra loro c'era Aranza Rodríguez che ha raccontato al quotidiano messicano Proceso quei momenti di panico.

Come testimoniato dall'invitata, la donna era ospite dello sposo, Fernando, la cui festa di nozze è iniziata intorno alle 16 con la cena fissata per le 18. Aranza ha ricordato di essere arrivata tra le 20 e le 21 e di aver notato che molti degli invitati stavano accusando «gravi sintomi», tra cui mal di testa, mal di stomaco, vomito e diarrea.

Momenti di panico

Nonostante l'inquietante scena, la donna non ha badato molto a quegli indizi rivelatori, decidendo comunque di consumare il suo pasto, proprio mentre cominciavano ad arrivare le prime ambulanze. Pur non essendo sicura di quale dei piatti l'abbia fatta ammalare, l'invitata ha detto che i funghi selvatici avevano il retrogusto di una «sostanza chimica molto forte».

I filmati diffusi sui social media hanno mostrato il momento frenetico in cui i paramedici, il personale e i partecipanti che non si erano ammalati hanno prestato assistenza agli ospiti intossicati. In un video, si vedono due donne piegate su una sedia: avevano appena vomitato. Un'altra clip mostrava diversi ospiti sdraiati su letti d'ospedale attacchi alle flebo.

Il menù

Un'immagine del menù ha rivelato che agli ospiti è stato servito un antipasto a base di funghi selvatici con formaggio di capra e coulis di pomodoro e un carpaccio di barbabietola con mango e pico de gallo. L'antipasto comprendeva una crema di pomodori secchi e formaggio di capra croccante con erba cipollina e una crema secca di pistacchi e pere. L'opzione per il piatto principale era il petto di pollo ripieno di spinaci, dragoncello, purea di patate dolci e asparagi invernali.

La seconda scelta è stata un filetto di manzo impanato con salsa al whisky e mandorle, spiedino di verdure in un letto di patate. Per il dessert, agli amici della coppia è stata servita una rosellina di sfoglia e mele, gelato, cheesecake al cioccolato e noci.

Nel giro di poche ore tutte le vittime della drammatica intossicazione alimentare sono state quindi dimesse. Ora, spiega il quotidiano messicano, le autorità stanno indagando sul catering Grupo Paraíso, ingaggiato per la festa di nozze.