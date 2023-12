Torneo under 15 in Calabria, 4 baby-calciatori irpini intossicati nel resort

Baby-calciatori irpini intossicati in Calabria. La trasferta era stata organizzata per partecipare a un torneo riservato agli under 15. Un team della provincia di Avellino alloggiava in una struttura ricettiva a Botricello.

Dopo la cena di venerdì la metà degli ospiti della struttura ha avuto forti dolori addominali. Per otto si è reso necessario il trasferimento all'ospedale "Pugliese" di Catanzaro.

Tra questi, anche quattro atleti della compagine irpina. Si pensa, dunque, a un’intossicazione alimentare. Indagano i carabinieri del Nas che sono giunti sul posto per raccogliere tutti gli elementi necessari alle investigazioni.