Sicignanese-Postiglione 3-2: vince la partita derby e va in Seconda categoria

La Sicignanese vince 3-2 e si aggiudica il campionato di Terza categoria in una tiratissima partita spareggio con il Postiglione.

Praticamente un derby che vede le due squadre tristissime in campo ed una tifoseria da ambo le parti presente con grandi numeri per sostenere i ragazzi.

Il Postiglione apre la serie di goal, poi arriva il pareggio e il sorpasso di Sicignano. Mister Mimmo Rosolia e tutta la panchina chiedono attenzione ai ragazzi. Il Postiglione incalza e si torna pari alla ripresa. Ma il forte centravanti Sicignanese, Lionel Gignac, non perdona e mette a segno il goal della vittoria mandando in visibilio panchina e tifosi. Una partita bella, con la presenza in campo e sugli spalti di tanti ragazzi che vivono in alcuni centri di accoglienza, perfettamente integrati e parte attiva dentro e fuori il campo. Una vera festa dello sport.