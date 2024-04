San Marzano-Boreale 1-0: arriva la salvezza aritmetica

Il San Marzano batte per 1-0 la Boreale e raggiunge la salvezza aritmetica nel girone G di Serie D. Traguardo conquistato ufficialmente solo alla penultima giornata della regular season, ma apparso ampiamente alla portata dei blaugrana fin dai turni precedenti.

La rete della vittoria porta la firma dell'attaccante francese Fodé Camara, classe 2001, che ottiene anche il meritato premio per le oltre 100 partite ufficiali giocate con la squadra del presidente Felice Romano. Forte il legame con la piazza e con lo stesso patron, così come testimonia l'abbraccio (nella foto) per festeggiare la rete realizzata al 39' del primo tempo.

La Boreale doveva giocarsi il tutto per tutto. Solo con due vittorie nelle ultime due partite avrebbe potuto aggrapparsi a speranze di playout. Ma ha sprecato una enorme chance al 4' del primo tempo, quando il portiere blaugrana Cevers ha sfoderato un gran riflesso per neutralizzare un calcio di rigore di Gjoni. I capitolini hanno collezionato qualche altra chance nel primo tempo prima di subire il gol dello svantaggio, maturato per la scaltrezza di Camara nell'approfittare di un malinteso tra il portiere Corriere e il difensore Leonardi.

Nella ripresa la squadra di Zironelli ha legittimato il successo, costringendo agli straordinari lo stesso estremo ospite in almeno due circostanze e trovando un immancabile legno. Dopo i tre montanti consecutivi colpiti da Ferrari, nel match odierno è toccato ad Altobello centrare la traversa. Il forcing finale degli ospiti non si è concretizzato, di fatto sancendo l'aritmetica retrocessione della Boreale in Eccellenza.