Trastevere-Nocerina 0-2: con l'Ischia in palio il secondo posto

Una Nocerina cinica espugna il Trastevere Stadium. Punteggio finale di 0-2 con Cardella e Liurni che firmano al tramonto della prima frazione il prezioso successo esterno. Nonostante le assenze, la squadra di Nappi approccia bene alla gara, al cospetto di un Trastevere che alla vigilia non aveva ancora ottenuto la matematica salvezza.

Sono i molossi a confezionare le migliori occasioni da gol nel primo tempo, difettando però nella mira. Il più preciso tra i suoi è Guida, che disegna una bella traiettoria ma trova il palo sulla sua strada. Cardella, Liurni e Citarella non inquadrano lo specchio della porta, ma la svolta è dietro l'angolo.

Al 42' su corner di Liurni si fa trovare pronto a centro area Cardella, che di testa fa 0-1. In pieno recupero Guida parte in velocità, alza lo sguardo e pesca Liurni sul filo del fuorigioco: l'attaccante umbro controlla, entra in area e fa secco i portiere di casa per lo 0-2.

Nella ripresa il Trastevere reagisce, ma non trova lo spunto giusto. Complice una difesa rossonera che riesce bene a chiudere gli spazi e un Fantoni che sfoggia i soliti ottimi riflessi. Citarella sul fronte opposto spreca incredibilmente la chance dello 0-3, ma va bene comunque all'undici di Nappi.

Giochi ancora aperti per il secondo posto al termine della regular season. Si annuncia il sold-out al San Francesco per la sfida decisiva contro l'Ischia: una vittoria permettere alla Nocerina di sorpassare gli isolani e di prendersi la migliore posizione in ottica playoff.