Studenti in gita verso Roma colti da malore sul bus: 20 ricoverati per intossicazione alimentare

Da viaggio da sogno a viaggio da incubo. Il tutto, nel giro di poche ore. A causa di una sospetta intossicazione alimentare, un gruppo di studenti francesi di 14 anni diretto a Roma è stato costretto a fermarsi con il pullman ad Arezzo. Una ventina le persone ricorse alle cure ospedaliere, tra cui anche un docente. Secondo le prime ricostruzioni, il malore sarebbe legato a quando mangiato in una mensa a Lione, città di provenienza del gruppo.

La vicenda

Disavventura per un gruppo di studenti francesi di 14 anni, che in preda a malesseri dovuti a una sospetta intossicazione alimentare hanno interrotto intorno alle 5 di stamani il viaggio in pullman per Roma, uscendo al casello dell'A1 di Arezzo.