Vincenzo D'Introno ritrovato dopo 9 mesi, era a Fiumicino: mangiava gli avanzi dai vassoi in un fast food

Era andato a Livigno, in Alta Valtellina, per un colloquio di lavoro e lì aveva fatto perdere le sue tracce. Nove mesi di vuoto. E ora il 22enne pugliese Vincenzo D'Introno, originario di Bari, è stato trovato nel centro commerciale di Fiumicino, alle porte di Roma. Lo avrebbero trovato alcuni vigilantes del centro commerciale dopo averlo visto in stato confusionale: si sono insospettiti nel vedere il ragazzo mangiare gli avanzi di altri clienti di un fast food.

Vincenzo D'Introno ritrovato, la storia

Così lo hanno avvicinato: «Quando ci ha detto che si chiamava Vincenzo, abbiamo capito che si trattava proprio di lui perché la stessa mattina aveva chiesto a un collega di fare una telefonata a casa», ha raccontato uno dei due vigilantes al programma tv Pomeriggio Cinque.

A quel punto forze dell'ordine e un rappresentante dell'associazione Penelope si sono presentate sul posto. «Prima di chiamare di allertare le forze dell'ordine lo abbiamo avvicinato – racconta alla trasmissione l'Associazione Penelope – perché nel frattempo eravamo in contatto con i familiari che si erano già messi in viaggio.