Dopo nove mesi di ricerche è stato ritrovato privo di vita Aniello De Marino, assistente della polizia penitenziaria di 58 anni, originario di Vallo Scalo e scomparso da Torino lo scorso 8 luglio. Il corpo identificato nelle ultime ore è stato rinvenuto lo scorso 2 aprile sotto un ponte sulla ferrovia della statale 11, tra Corbetta e Magenta. De Marino era scomparso nel nulla dopo essere uscito da casa per una passeggiata in bicicletta. Le ricerche, scattate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, si erano concentrate nella zona di Corbetta, dove l’uomo era stato visto per l’ultima volta. Il suo corpo è stato trovato adagiato sotto un albero, non lontano dal campo nomadi, da alcuni operai che stavano tagliando la vegetazione. L’uomo è stato identificato grazie ai documenti che erano ancora nelle sue tasche.

Il corpo era presente sotto l’albero sin dalle prime ricerche, ma era stato completamente ricoperto dalla vegetazione che lo aveva reso invisibile. La causa del decesso è ancora da accertare, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio. La notizia è rimbalzata a Castelnuovo Cilento dove vivono i familiari di Aniello.