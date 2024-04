Trappola traffico nel sabato di fuoco. Disagi e incolonnamenti sul Viadotto Gatto, dove pullman, tir e auto sono rimaste bloccate per più di quattro ore. Dall’altro lato della città cambia la scena non l’attore principale: il traffico, condito dalla sosta selvaggia che blocca e rallenta la circolazione a Torrione da via Della Monica a via Orofino. Il cuore del disagio, nel sabato da clacson spianato, si registra al confine con Vietri sul Mare. Traffico in tilt per ore sul Viadotto Gatto. Residenti inferociti e automobilisti bloccati. Super lavoro ieri per la polizia municipale a causa di lunghi incolonnamenti che dal viadotto si estendevano fino al porto commerciale. A causare il disagio sarebbe stato un ingente traffico di tir diretti al porto conseguente alla chiusura temporanea di un varco del porto commerciale. Scene già vissute l’anno scorso e fino a qualche mese fa. Scene riprese dai cellulari e postati in rete riaccendendo l’annosa questione sul sistema di circolazione da e per il porto. Il risultato ieri è stato un appesantimento veicolare col viadotto bloccato per quasi tutta la prima mattinata. Una situazione che ha mandato su tutte le furie gli automobilisti. Certo, l’apertura di Porta Ovest potrà alleggerire il traffico pesante in questa zona della città. Intanto restano i soliti problemi di appesantimento veicolare che si ripetono periodicamente. Circolazione di auto, pullman e tir paralizzata sembrerebbe a causa della chiusura di uno dei varchi del porto commerciale. Lunghe le code che si sono originate all’altezza della rotatoria che poi conduce su via Ligea e su via Porto. Nel caos molti salernitani sono stati costretti a scende dai bus del trasporto pubblico locale per raggiungere a piedi il centro della città.

IN PERIFERIA

Dalla trappola traffico sul viadotto Gatto, con ripercussioni nel rione Canalone e su via Benedetto Croce, al disagio vissuto ieri mattina a Torrione. Una sequela di auto parcheggiate alla fine della discesa di via Della Monica, all’uscita dalla tangenziale di Sala Abbagnano, ha determinato il blocco o il rallentamento della circolazione. Contraccolpi si sono registrati anche su via Orofino, fino a via Posidonia, dove le auto in doppia fila e i mezzi di carico e scarico merci fuori orari hanno accentuato i problemi. Un sabato infernale dove si è avvertita la necessita di pattugliamenti più rafforzati della polizia municipale, alle prese purtroppo con uno stato di agitazione che ha ridotto il personale in strada soprattutto nei fine settimana e in determinati punti della zona orientale.Altro problema costante è rappresentato dal parcheggio in doppia fila su via Sciaraffia dove per altro sorge un ufficio postale molto affollato. Una scena che si ripete ogni giorno, soprattutto nei fine settimana. In tanti da anni denunciano la condizione di insicurezza di molti pedoni, anziani e bambini, mentre attraversano la strada su via Sciaraffia. Il circuito attorno al mercato rionale di via Robertelli anche ieri è andato in affanno in determinate fasce orarie del giorno.

Da settimane i residenti chiedono un potenziamento dei controlli dei caschi bianchi. La presenza di auto parcheggiate in modo scriteriato e selvaggio non solo causa problemi di sicurezza per i pedoni, ma contribuisce anche a mandare in panne il sistema della circolazione. Tutti disagi che potrebbero trovare rimedio con un potenziamento delle presenze della polizia municipale in strada. «Il perdurare del mancato confronto con l'amministrazione sul progetto sicurezza primaverile che potenzierebbe il personale - dichiara Angelo Rispoli, segretario provinciale sindacato Csa - vanifica il lavoro degli agenti in strada, sempre più pochi, e finisce per sguarnire alcune zone della città».