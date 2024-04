Napoli, Ferrante: «Investiamo per rilancio del porto, città pronta a nuove sfide»

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante ha visitato oggi il Porto di Napoli. «Il porto di Napoli - ha dichiarato al termine degli incontri avuti in mattinata - ha un ruolo fondamentale per la crescita non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese: per questo il governo guarda con molta attenzione al suo sviluppo.

Il porto è infatti interessato da un piano di investimenti di oltre 750 milioni di euro - tra interventi realizzati, in corso di esecuzione e programmati - tra i quali il nuovo terminal della Calata Beverello, che migliorerà i servizi a terra e sarà un collegamento strategico con il tessuto urbano. Con gli interventi che stiamo attuando, Napoli sarà pronta ad affrontare le nuove sfide che ha di fronte». Ferrante è stato accolto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata, dall'Ammiraglio Pietro Vella, direttore Marittimo della Campania, da Iris Savastano, Consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia Napoli, e da rappresentanti del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, che ha seguito la fase esecutiva dei lavori.

«Mi ero già ripromesso di tornare in visita ufficiale nel porto della mia città che – ha continuato Ferrante – rappresenta un hub di importanza cruciale nello scacchiere dei collegamenti marittimi nazionali ed internazionali. Ho potuto apprezzare la vitalità di uno scalo che è al centro di importanti lavori di riqualificazione, alcuni dei quali ultimati proprio in questi giorni, come il Beverello, oggetto di investimenti per oltre 23 milioni di euro, 14 dei quali a valere su fondi MIT.

La sua valorizzazione, con un nuovo e performante terminal passeggeri per il traffico delle unità veloci che servono il Golfo di Napoli, è un esempio concreto dell’attenzione del governo. Continueremo a lavorare - ha concluso Ferrante - per garantire il miglioramento dei flussi e dei servizi offerti alle migliaia di passeggeri in transito in questo nostro meraviglioso territorio».