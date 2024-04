Puntare sul nesso tra film e turismo, portare i visitatori anche nelle periferie e nei piccoli borghi per superare l’overtourism dei grandi centri urbani e regolarizzare il sistema di B&B e affittacamere. Eccoli i punti prioritari elencati da Daniela Santanchè, ministro del Turismo che, dopo aver ricevuto la notizia del «no» alla mozione di sfiducia, è arrivata a Napoli per il “Meet forum”, la due giorni dedicata al “turismo sostenibile” che si è conclusa ieri nel museo ferroviario di Pietrarsa.

Il piano

A colpire l’attenzione dei presenti è stato l’accenno, fatto dal ministro, a “Mare fuori” e al lavoro in corso con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per sfruttare al meglio il successo di film e serie televisive. Nelle scorse settimane, l’apertura del Molo San Vincenzo nelle giornate Fai, ha riscosso tantissimo successo proprio grazie alla popolare fiction Rai. Ed evidentemente anche al ministero ci hanno fatto caso. «Quando ci sono delle serie televisive di successo, le località mostrate in quelle produzioni diventano destinazione turistica. Ecco perché dobbiamo aiutare a far venire le produzioni nella nostra nazione», dice Santanchè che aggiunge: «Dobbiamo dare dei vantaggi, abbiamo il tema delle film commission e le dobbiamo aiutare a lavorare meglio. Attrarre produzioni nella nostra nazione vuol dire veramente segnare un gol importante per fare crescere il turismo». Ma al centro della discussione, nella due giorni organizzata da Destination Italia, c’era il turismo sostenibile. E a Napoli il tema è particolarmente caldo: i problemi di mobilità e viabilità registrati nel weekend di Pasqua con oltre 250mila visitatori e l’aumento spropositato dei B&B che rende quasi impossibile trovare alloggi in affitto sono argomenti di grandissima attualità. Più volte il Comune di Napoli ha chiesto un intervento al Governo. «Stiamo lavorando insieme alle Regioni, e siamo alle fasi finali, anche per poter regolamentare il fenomeno degli affitti brevi con l' istituzione di un codice identificativo nazionale in modo che chi non lo ha, non può salire a bordo delle piattaforme», dice Santanchè.

La sintonia

E per una volta si registra un rapporto di sintonia tra Regione e Governo. Mentre Vincenzo De Luca litiga con quasi tutti gli esponenti di Governo, anche ieri sono arrivate parole di stima dall’Esecutivo per Felice Casucci, assessore al Turismo della giunta regionale. «Con le Regioni abbiamo fatto una grande squadra», le parole di Santanchè, secondo cui «quando si parla di turismo non ci deve essere distinzione tra destra e sinistra. Dovremmo imparare a mettere la casacca della nazionale perché ci dividiamo anche sul turismo, costruire questo Paese diventa più complicato». E di Casucci, in particolare, dice: «È una persona con la quale abbiamo sempre lavorato molto bene». Infine, ha fatto rumore una dichiarazione un po’ provocatoria del ministro sul reddito di cittadinanza: «Toglierlo è stato il migliore incentivo che il governo ha messo in campo per aiutare tutti a trovare le risorse, soprattutto nel campo turistico».

La due giorni

Tra i protagonisti della seconda giornata di interventi c’è stato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: «Lo sviluppo dell'industria turistica è centrale nel nostro nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che prevede un plafond di 120 miliardi di euro per favorire nuovi investimenti per la competitività italiana. Il nostro gruppo sostiene da sempre il settore in funzione della rilevanza strategica sul Pil e per l'effetto traino su un indotto significativo: basti pensare che dal 2020 ad oggi abbiamo erogato più di 8 miliardi di euro all’intero comparto». Ospite d’eccezione della seconda giornata l’astronauta Paolo Nespoli, che ha raccontato delle sue missioni nello spazio e di come si vive in orbita. Al termine della due giorni si dice particolarmente soddisfatta Dina Ravera, presidente del Gruppo Destination Italia, che ha voluto portare a Napoli la nona edizione del Meet forum: «Istituzioni, associazioni, operatori di settore e imprenditori hanno insieme elaborato una strategia per promuovere il Bel Paese nel mondo».