«PA 110 e lode», l'Università Parthenope firma il protocollo d'intesa con il ministero

L’Università Parthenope ha siglato un protocollo d’intesa con il ministro per la pubblica amministrazione per definire un piano strategico formativo per i dipendenti pubblici, nell’ambito del progetto PA 110 e lode.

Coloro che vorranno aderire potranno usufruire di un incentivo pari al 50% delle tasse previste per l’iscrizione ai corsi di studio di I e II livello, nonché a master e corsi di perfezionamento, attraverso percorsi dedicati a condizioni agevolate. Per l’anno accademico 2021/2022 la scadenza per l’immatricolazione ai corsi è il 28 febbraio 2022. Referente del progetto per l’Ateneo è il prorettore alla Didattica Antonio Garofalo.

La Parthenope è tra i primi Atenei in Italia ad aderire al progetto formativo del ministero che risponde ad uno degli obiettivi del Pnrr (Componente 1 – Missione 1): strategie di intervento per il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse.

Un’occasione per i dipendenti di ampliare le proprie conoscenze, un rafforzamento per gli enti pubblici, poiché la formazione è il pilastro di qualsiasi strategia legata alle competenze.