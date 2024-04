Marano, parrucchiere scomparso ritrovato a Napoli

Antonio Scatozza, il parrucchiere di 48 anni di Marano scomparso ieri mattina e per il quale era stato lanciato un appello dai suoi familiari, è stato ritrovato poco fa nel centro di Napoli. A darne conferma i familiari e i carabinieri che seguivano il caso. Antonio, da quanto si apprende, sarebbe in buone condizioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Di Antonio Scatozza, residente in via Adda e titolare di un negozio nella medesima zona della città, si erano perse le tracce nella mattinata di ieri. I familiari, dopo alcune ore, avevano allertato i militari dell'Arma della locale compagnia.