Avella, denutrito e legato con la catena in un canale: salvato cane Maremmano

Era legato a una catena in un canale di deflusso delle acque, salvato dai carabinieri un esemplare di Pastore Maremmano.

Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano è intervenuta ad Avella lungo la SS 7 bis. Qui i militari dell’Arma hanno trovato un pastore maremmano denutrito, legato con una catena all’interno di un canale per il deflusso delle acque piovane.

I Carabinieri hanno immediatamente liberato il cane, che è stato trasportato in ambulanza presso una clinica veterinaria per le cure necessarie. Le indagini sono in corso per individuare chi abbia legato e abbandonato il cane.