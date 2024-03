Rubinetti a secco per 48 ore, ecco il piano anti-disagi

Gesesa ha presentato il piano anti-disagi nei giorni in cui sarà sospesa l'erogazione idrica a causa dei lavori per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Napoli–Bari, e cioè dalle 16 di venerdi 15 marzo alle 16 di domenica 17 marzo, il tutto salvo imprevisti. Le zone interessate sono: Capodimonte e zona di Ponte Valentino (compreso Asi) fino a contrada Saglieta; zona Cancelleria, Coluonni, San Cumano e Piano Cappelle; contrade nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; zona San Liberatore e Monteguardia.

E ancora, niente acqua in via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, piazza Risorgimento e traverse, via Pertini, via Mustilli, viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, piazza Castello e la parte alta del corso Garibaldi (fino a piazza Federico Torre, via Annunziata dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata (compresa), piazza Arechi II e traverse, piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), piazza Vari, via Schipa; viale Atlantici e traverse, viale Mellusi e traverse, via Calandra e traverse, via Nenni e traverse, via Bucciano e traverse, via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso; Pacevecchia (tutta la zona), via F.

Rosselli e traverse, via Cifaldi e traverse, via Paolella, viale Moro e traverse, via Gramsci e traverse, via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso;

Per garantire l'approvvigionamento sarà assicurato un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile così articolato: presidio fisso in piazza Risorgimento area Mercato dalle16 del 15 marzo alle 16 di domenica 17 marzo; presidio fisso in via Rossi (zona Via Avellino) con gli stessi tempi; nel parcheggio antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati a Capodimonte; in via Gramsci a Pacevecchia, stessi giorni e stessi orari. Inoltre 2 autobotti, a richiesta, alimenteranno le utenze sensibili.

Per il Comune di Ponte, che subirà l'interruzione negli stessi giorni e nelle stesse ore di Benevento (tranne Asi, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena) ci sarà per tutto il tempo necessario un'autobotte nei pressi del campo sportivo comunale. A Melizzano nessuna criticità per la zona Torello, in centro erogazione sospesa dalle 16 del 15 marzo alle 16 del 17 marzo. Si prevede un servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, certificata per l’uso potabile, che sarà installata nelle vicinanze della sede comunale.

A Frasso Telesino solo in caso di prolungarsi dell'emergenza o di eventuali imprevisti dovuti a consumi anomali e/o riduzione della fornitura Alto Calore si valuterà eventuale chiusura notturna nell’intervallo temporale di disservizio del Biferno (dalle 16 del 15 marzo alle 16 del 17 marzo).