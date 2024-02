Rete idrica obsoleta e «colabrodo» in città: una criticità ormai storica che si potrebbe eliminare solo con interventi radicali e quindi particolarmente dispendioso. In particolare nelle zone periferiche della città c'è una dispersione d'acqua continua causata da guasti talvolta neanche segnalati. C'è poi da valutare il caso della stradina comunale che collega contrada Coluonni con la statale 90 bis Ponte Valentino. Il manto bituminoso è stato quasi completamente rigato e corroso da quella che appare una perdita d'acqua. Si è formato addirittura un piccolo ruscello che ha scavato un solco.

APPROFONDIMENTI Tornava all'università: schianto fatale per una studentessa Sanav, il day after: stretta sui depuratori e bagarre al Comune Ambulanze senza medici, insorgono i sindaci caudini: «Programma scellerato»

Secondo alcuni residenti il problema dura da circa 2 anni con migliaia di metri cubi d'acqua persi, e la strada è diventata quasi impercorribile. Nel popoloso quartiere Pacevecchia, nei pressi di via Ricci c'è un'altra rottura «storica» della condotta, stessa situazione sempre in via Coluonni. Insomma, c'è una situazione di emergenza da gestire con continuo dispiego di risorse. Problemi continui anche in altre contrade dell'hinterland.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Gesesa, Domenico Russo traccia un quadro dettagliato della situazione in attesa dell'individuazione del gestore unico, non celando l'amarezza per l'occasione persa del Pnrr. «La rete idrica di Benevento, come ben noto, è in gran parte obsoleta e necessiterebbe di interventi di sostituzione integrale per numerosi tratti. La mancata possibilità di accedere ai fondi del Pnrr perché restiamo uno dei pochissimi territori italiani senza affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico, non per responsabilità di Gesesa, né tantomeno del Comune di Benevento, ha costituito una perdita epocale che mi auguro possa essere pienamente recuperata, tramite fondi statali e regionali, subito dopo l'affidamento del servizio alla nuova società di gestione. Purtroppo si stanno accumulando troppi ritardi. Mi auguro che la Regione ponga rimedio tramite la celere individuazione del gestore unico per il distretto sannita. Nonostantee sta continuando a lavorare per perseguire importanti obiettivi per Benevento».

Il management con l'ausilio di tecnici ha effettuato un monitoraggio e in questo contesto sono riusciti ad avere degli stanziamenti come spiegato nei dettagli dallo stesso Russo che auspica un iter rapido in modo da poter sistemare almeno le situazioni più critiche presenti sulla rete e limitare al massimo gli sprechi.

«Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per sostituire circa 7 chilometri di condotte in città. Sono stati individuati i tratti maggiormente ammalorati e con il numero più alto di perdite. Quindici tratti, per un importo di oltre 1,6 milioni, tra cui contrada Coluonni, con oltre 2 chilometri di sostituzione prevista, rappresentano l'intervento più significativo. Il Comune di Benevento, con cui Gesesa opera nella massima sinergia, a novembre ha preso atto del nostro progetto, inviando quanto dovuto agli uffici competenti della Regione. Spero che la Regione, con cui il dialogo è costante, emetta il prima possibile conclude i Russo - il decreto di ammissione al finanziamento, onde consentire a Gesesa di proseguire nella rapida esecuzione. Con questi interventi, puntiamo a recuperare circa 300mila metri cubi di acqua all'anno, che oggi vanno persi. Davvero una quantità enorme».