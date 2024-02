Una studentessa universitaria ventenne residente a Sant'Angelo a Cupolo ha perso la vita in un uno scontro frontale tra due auto. La studentessa deceduta è Maria Letizia Micco. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì lungo la statale 17 all'altezza di Volturino, in provincia di Foggia. La donna era alla guida di una Citroen C3 di colore blu e procedeva in direzione di Campobasso. In senso opposto è sopraggiunto l'altro veicolo, una Golf condotta dal un uomo di 59 anni che ha riportato ferite non gravi. Lo scontro è stato violentissimo, infatti l'auto della studentessa si è ridotta ad un ammasso di lamiere, mentre l'altro veicolo ha riportato danni solo nella parte anteriore.

La giovane proveniva da Foggia dove si era recata in visita ad un amico e stava facendo ritorno a Campobasso dove frequenta, presso l'Università degli studi del Molise, la facoltà di Scienze della formazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Lucera per estrarre dall'auto il corpo della giovane donna. Un compito non facile tenuto conto appunto delle condizioni in cui era ridotta l'auto. Sono arrivati anche un'ambulanza del 118 e un veicolo per l'elisoccorso nell'eventualità che si rendesse necessario il trasporto della ragazza in una struttura ospedaliera specializzata per i grossi traumi. Per consentire l'atterraggio dell'elicottero è stato necessario chiudere l'arteria fino alla rimozione dei veicoli. Ma purtroppo la studentessa è morta sul colpo e vari pertanto sono stati tutti i tentativi di rianimarla.

Nel luogo del tragico impatto anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Severo e le operazioni di rilievo sono state disposte e coordinate dal comandante della Polstrada di Foggia che è Giacomo Mazzotta.

Il corpo della studentessa è stata trasportato presso la sala mortuaria dell'ospedale di Foggia dove è avvenuta la visita esterna da parte del medico legale, e i magistrati della Procura della Repubblica di Foggia non hanno ritenuto di dove sottoporre il corpo di Maria Letizia Micco ad autopsia. Gli agenti della Polstrada per tutta la giornata hanno sviluppato i rilievi scaturiti dal sopralluogo svoltosi nella serata di martedì e nelle prossime ore invieranno una informativa sull'incidente alla magistratura.

La notizia del decesso della studentessa è giunta in un baleno a Sant'Angelo a Cupolo. Un susseguirsi di messaggi tra coloro che la conoscevano, un tam tam fitto di dolore e incredulità di fronte ad un evento tanto devastante. E la conferma di quella notizia, dapprima frammentaria, è poi giunta in forma ufficiale nella casa di via Cupolo Verde dove vivono i genitori, il padre Alessandro, dipendente dell'azienda Imeva che ha sede a Ponte Valentino, la madre Noemi insegnante a Montesarchio e Telese Terme e la sorella Erica. Tutti sono poi partiti alla volta di Foggia.

Costernati i tanti amici che la studentessa aveva soprattutto in città, essendosi la famiglia solo da qualche anno trasferita nel centro di Sant'Angelo a Cupolo. Stesso dolore e disperazione tra i colleghi dell'Università di Campobasso. «L'intera comunità è costernata ed è vicina alla famiglia in questo momento di grande dolore, per la perdita di questa giovanissima e brava studentessa» dice il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo Diego Cataffo. Il rito funebre è stato fissato per oggi pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa cristiana evangelica di Capodimonte, una sala imponente ed in grado di accogliere i tanti che vorranno dare l'estremo saluto a Letizia.