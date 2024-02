Fondo Valle Vitulanese: intesa sul nuovo tracciato tra Comune Vitulano e Provincia

E’ in via di superamento il contenzioso che oppone da tempo Provincia di Benevento e Comune di Vitulano circa il tracciato della costruenda strada a scorrimento veloce Fondo Valle Vitulanese. Ad annunciarlo, il Presidente della Provincia Nino Lombardi all’esito dei lavori del tavolo del contenzioso di questo tronco stradale, che si è svolto presso la Regione Campania, sotto la presidenza del Consigliere regionale delegato alla mobilità Luca Cascone, cui hanno partecipato, oltre alla Provincia, il Comune di Vitulano, l’AcaMIR (Società per lamobilità della Regione), l’Impresa appaltatrice Consorzio Stabile Artemide.

Il contenzioso originario è nato dalle obiezioni del Comune di Vitulano riguardo al tracciato iniziale della strada, che non avrebbe garantito la salvaguardia di un'area rurale in cui è presente il vitigno "Bue Apis". La strada in questione, denominata "SS.7 Appia 3º Lotto e bretella di collegamento alla SS.7 Appia - 1° stralcio funzionale", è finanziata con risorse per oltre 30 milioni di euro e si realizza d'intesa tra Provincia di Benevento e Regione Campania.

Il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia, Angelo Carmine Giordano, ha presentato al tavolo una planimetria dell'intervento che propone una modifica puntuale del tracciato per salvaguardare il vitigno "Bue Apis" e garantire il favorevole assenso del Ministero per i Beni Culturali ed Ambiente.

Il Sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha dichiarato che «ritiene di aver raggiunto gli obiettivi principali che avevano portato al contenzioso e comunque quelli possibili allo stato delle cose e si riserva di acquisire l'autorizzazione alla transazione da parte della Giunta comunale».

Lombardi ha commentato: «Sono lieto che sia stata individuata, nell’ambito della cooperazione tra Istituzione da me sempre perseguita, una soluzione tecnica e progettuale in grado di rendere il meno impattante possibile la realizzazione della nuova strada.

La salvaguardia delle eccellenze locali è sempre stata di primario interesse per la Provincia: e possiamo oggi dire che è possibile finalmente dare il via libera il realizzazione ad una infrastruttura destinata non solo a superare le condizioni di isolamento in cui versala Valle Vitulanese, ma anche a creare quella sinergia con gli altri comprensori territoriali del Sannio che, con tutta evidenza, saranno decisivi per garantire nuove condizioni di sviluppo».