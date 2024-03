Pugno di ferro e tolleranza zero da parte della polizia municipale del capoluogo che nella settimana che sta per andare in archivio ha dato il via a quella che è stata denominata «operazione decoro urbano», coordinata e diretta dal nuovo comandante del corpo Pasquale Pugliese. Nel giro di pochissimi giorni sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro che finiranno nelle casse comunali ed inoltre soltanto nella giornata di venerdì sono stati sequestrati ben 4 veicoli.

L'attività dei vigili urbani, nonostante la carenza di organico manifestata più volte anche in passato, si sta svolgendo sull'intero territorio cittadino e quindi riguarda tutti i quartieri attraverso l'utilizzo di apposite pattuglie ed in alcuni casi addirittura con l'utilizzo di uomini in borghese per poter effettuare determinati accertamenti. Un tipo di attività che il neocomandante, insediatosi da poco meno di un mese e mezzo al posto di Fioravante Bosco per pensionamento, intende attuare nelle prossime settimane anche per combattere il fenomeno del vandalismo e teppismo verso le cose pubbliche che costituisce una delle piaghe sulle quali il sindaco Clemente Mastella intende puntare.

Del resto non a caso proprio mercoledì scorso è stato istituito il servizio whatsapp per segnalare ai vigili urbani forme di illegalità, abusi e vandalismi, una novità assoluta. «Per il momento non abbiamo ricevuto segnalazioni attraverso questo mezzo, ma naturalmente bisogna diffondere il numero e c'è bisogno di tempo. Per quanto concerne le operazioni compiute in questi giorni, rientrano in una vasta attività di prevenzione e repressione - ha spiegato Pugliese - volta a tutelare il decoro urbano ed il rispetto delle norme del codice della strada, d'intesa con dirigenti e amministrazione comunale. Ho avuto modo di predisporre, inoltre, nella settimana appena conclusa dei servizi in borghese del personale appartenente al corpo, che ha consentito di accertare diversi veicoli sprovvisti di copertura assicurativa rc verso terzi, presenti sulla pubblica strada, nonchè diversi motoveicoli ed autoveicoli adibiti a servizio pubblicitario, le cosiddette "vele", in violazione delle norme del codice della strada ed alcune in difetto della regolamentazione prescritta sulle previste autorizzazioni. Addirittura ci sono stati dei casi in cui abbiamo dovuto sottoporre a sequestro amministrativo 4 tra auto e motoveicoli. L'obiettivo è semplicemente quello di far rispettare le norme, quindi non parlerei di pugno di ferro, anche perchè la nostra non è assolutamente una contrapposizione».

L'intervento dei vigili urbani ha riguardato in particolare anche una serie di contravvenzioni per divieto di sosta nelle vicinanze del centro storico, nell'area di piazza Castello ed anche in altre zone per le quali diversi cittadini avevano segnalato in città delle criticità. Una sorta di task force ha operato anche a piazza Piano di Corte, il cuore della movida dove sono state effettuate delle ben precise verifiche di aventi diritti o meno ai parcheggi. La giornata di ieri è stata dedicata da parte del corpo quasi esclusivamente al servizio traffico e logistica nell'ambito della fiera di San Giuseppe che è stata inaugurata proprio in mattinata e che ha richiesto l'utilizzo di tutti gli uomini a disposizione in considerazione dell'alto afflusso di auto e di persone. «L'attività proseguirà - ha continuato Pugliese - su diversi fronti nei giorni della prossima settimana, compatibilmente con i servizi routinari ai quali dobbiamo far fronte, per ripristinare in particolare il decoro della città e soprattutto tutelare cittadini ed automobilisti che ogni giorno percorrono le strade urbane di Benevento che a loro volta spero che collaborino e capiscano il senso dei nostri interventi».