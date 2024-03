Nascondeva fucili e attrezzi rubati: un arresto

I carabinieri delle stazioni di Montefalcone di Val Fortore e Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, durante un controllo effettuato presso un fondo agricolo hanno rinvenuto due fucili da caccia occultati in un tubo di plastica nascosto in una fossa sotto una lamiera, le cui matricole avevano evidenti segni di abrasione. Si è appurato che le armi provenivano da un furto in abitazione commesso ad ottobre del 2022 a Castelfranco in Miscano ai danni di un cacciatore toscano.

I carabinieri hanno anche trovato un frangizolle imboscato fra alcuni rovi, nonché due decespugliatori, un gruppo elettrogeno e due martelli pneumatici nascosti sotto alcune lamiere in un altro fosso dello stesso terreno, tutti privi di documenti.

Il frangizolle è risultato rubato lo scorso ottobre in Irpinia; contattato il proprietario, che l’ha riconosciuto come proprio.

I carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione, sottoponendolo agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e hanno sequestrato i fucili rubati e le attrezzature ritrovate, curando la restituzione del frangizolle al legittimo proprietario.