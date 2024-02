Fortore, Fuschini (Forza Italia): «Viabilità critica, la Provincia chiarisca gli interventi»

«Da comunicazioni informali, risulta che la Sp 52 che collega Castelvetere in Val Fortore con San Bartolomeo in Galdo è destinataria di fondi per interventi di ripristino appaltati per un importo di circa 670.000 euro e di ulteriori 820.000 destinati successivamente. I lavori che sarebbero dovuti iniziare nel settembre 2022 sono iniziati a ottobre 2023 e, al momento, è stato realizzato un manto di asfalto per soli 4 chilometri ma i lavori sembrerebbero fermi». Così Vincenzo Fuschini, consigliere provinciale di Forza Italia, in un'interrogazione. «Al precedente dissesto generale si è aggiunta una frana lungo i tornanti e un ulteriore smottamento che rischiano di interrompere la circolazione. Un secondo intervento provinciale riguarda la Sp 50 che collega San Bartolomeo in Galdo con Montefalcone in Val Fortore. Su questa strada è presente una frana nei pressi del fiume Fortore e, a quanto pare, anche per questa viabilità c’è un finanziamento bloccato».

Situazioni critiche «che pregiudicano la mobilità e l'intera economia del Fortore», rispetto alle quali il consigliere provinciale «in qualità di capogruppo di Forza Italia, ma ancor più la popolazione fortorina, chiede a gran voce di sapere quali sono i provvedimenti assunti dalla Provincia per sanare queste criticità.

Ad oggi a chi deve quotidianamente percorrere quelle strade restano solo vane promesse e vuote parole».