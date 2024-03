Furto nel cantiere: ladro arrestato dai carabinieri

Un ladro è stato arrestato dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto in un cantiere edile ad Eboli.

Il malvivente ha rubato tubi di rame, centraline elettriche collegate agli impianti di condizionamento in una struttura in via di relaizzazione da un'impresa edile di Vito Rosamilia, fratello di Filomena consigliere comunale e provinciale, ma i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, sono intervenuti immediatamente dopo la richiesta di pronto intervento e hanno arrestato il malvivente per furto aggravato.