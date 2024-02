Benevento, inquinamento atmosferico: concentrazione preoccupante di polveri sottili

Benevento è ancora alle prese con un'urgenza ambientale: la qualità dell'aria.

A confermarlo il rapporto di Legambiente “Mal’aria di città” nella sua edizione del 2024 che si concentra su polveri sottili (PM10 e PM2.5) e gli ossidi di azoto (NO2), principali inquinanti monitorati che influenzano la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

In città, i dati raccolti nel 2023 evidenziano una situazione critica. La media annuale di PM10 si attesta a 26 microgrammi per metro cubo, superiore all'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e pertanto necessità di una riduzione del 23% per conformarsi agli standard.

Per quanto riguarda il PM2.5, la media annuale è di 17 microgrammi per metro cubo, richiedendo una riduzione significativa del 39% per raggiungere il target dell'OMS.

Tuttavia, i livelli di NO2 sono in linea con le normative, con una media annuale di 19 microgrammi per metro cubo che si mantiene entro i limiti.