I Fratres di Dugenta incontrano i ragazzi: «Vogliamo raccontare loro la bellezza della cultura del dono»

Formare ed informare i ragazzi sull’importanza della donazione del sangue. Nasce con questo obiettivo “Perché donare”, l’iniziativa organizzata per venerdì 19 aprile alle 19.00 presso l’oratorio “Carlo Acutis” di Dugenta dal locale Gruppo Fratres.

«Vogliamo incontrare i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età - spiega il presidente del Gruppo Fratres di Dugenta Antonio Romano - e spiegare loro che da adesso in avanti potranno fare tante cose che prima non potevano fare. E quindi li invitiamo a questo incontro formativo e informativo sull’importanza del sangue e della cultura della donazione. Sarà per noi l’occasione per confrontarci con i ragazzi, presentare una bella testimonianza e vivere poi un momento di convivialità».

Invito che i Fratres di Dugenta estendono a tutti i ragazzi ed ovviamente anche agli adulti per condividere le esperienze e le testimonianze dei volontari del gruppo di donatori.